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Приезжим жилье, а нас в конец очереди: как квартирный вопрос рассорил русских с мигрантами

Приезжим жилье, а нас в конец очереди: как квартирный вопрос рассорил русских с мигрантами

Газета.Ru Александр Кряжев/РИА Новости Сразу в трех регионах — Иркутской области, Хабаровском крае и Татарстане — почти одновременно обострился «жилищный вопрос».

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Комментарии
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Гулька
Никаких квартир приезжим мигрантам давать не должны. Их семьи здесь только социалку нашу грабят и беспорядки разводят везде, где появляются: в школах, детсадах, на уличных детских площадках... Это шакалье налетело в Россию со всех сторон для того, чтобы избивать, грабить, убивать, насиловать...короче по сценарию 90-х годов в Сразии, когда русскоговорящих убивали и насиловали повсеместно.
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6 час.
Юрий Белов
Гнать нах дармоедов из страны - А НЕ КВАРТИРЫ ИМ !!!
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5 час.
Алексей Смирнов
Пока хоть один коренной житель России нуждается в жилье раздавать это жильё кому попало просто преступление, так что неприязнь у нас должна возникнуть в первую очередь к тем. кто совершает это преступление и к тем. кто создал условие для его совершения.
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1 час.
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