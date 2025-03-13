Приезжим жилье, а нас в конец очереди: как квартирный вопрос рассорил русских с мигрантами

Гулька Никаких квартир приезжим мигрантам давать не должны. Их семьи здесь только социалку нашу грабят и беспорядки разводят везде, где появляются: в школах, детсадах, на уличных детских площадках... Это шакалье налетело в Россию со всех сторон для того, чтобы избивать, грабить, убивать, насиловать...короче по сценарию 90-х годов в Сразии, когда русскоговорящих убивали и насиловали повсеместно.

Юрий Белов Гнать нах дармоедов из страны - А НЕ КВАРТИРЫ ИМ !!!