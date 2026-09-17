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Филолог Ровинская: события книги о Гарри Поттере отвечают на вопросы читателей

Филолог Ровинская: события книги о Гарри Поттере отвечают на вопросы читателей

Популярность книг о Гарри Поттера связана с тем, что описанный в серии романов Джоан Роулинг волшебный мир не примитивен, но в то же время «понятен» читателю.

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