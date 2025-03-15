Политик Нимайер: общественное мнение в странах Европы готовят к войне с Россией

Общественное мнение в европейских странах, в частности в Германии, подготавливают к возможному конфликту с Россией, напоминая ситуации, предшествовавшие Первой мировой войне, хотя причин ожидать «российское нападение» нет, заявил глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.