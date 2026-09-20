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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев о Николиче: «Марко дрался за нас, за клуб. Он недосказал своего слова. Потенциал был большой»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о тренере Марко Николиче , покинувшем клуб летом 2025 года.

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