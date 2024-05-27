Нәрсә генә әйтсәгез дә, никадәр мәгънәсезрәк, акылсызрак видео төшерәсең – кеше шуны карый. Безнең Миләүшә белән төшергән бер видеобыз бар.
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Нәрсә генә әйтсәгез дә, никадәр мәгънәсезрәк, акылсызрак видео төшерәсең – кеше шуны карый. Безнең Миләүшә белән төшергән бер видеобыз бар.