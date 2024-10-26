Литва собирается разорвать связь с Россией: демонтаж электролиний уже запланирован на весну 2025 года Ольга БезродняяЛитва объявила о готовности полностью отказаться от потребления электроэнергии из России и намерена весной 2025 года приступить к демонтажу линий электропередачи.