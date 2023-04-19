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Хамоватое мнение Пригожина о чиновниках и олигархах – сказал всю правду, которую давно было пора кому-то озвучить

Хамоватое мнение Пригожина о чиновниках и олигархах – сказал всю правду, которую давно было пора кому-то озвучить

Накипело. Очевидно, что достаточно сильно. И не менее очевидно, что не у одного Пригожина – посмотреть на обычных людей, и у нас (выражая общее мнение) всё отнюдь не гладко.

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