Хамоватое мнение Пригожина о чиновниках и олигархах – сказал всю правду, которую давно было пора кому-то озвучить

Накипело. Очевидно, что достаточно сильно. И не менее очевидно, что не у одного Пригожина – посмотреть на обычных людей, и у нас (выражая общее мнение) всё отнюдь не гладко.
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