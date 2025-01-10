Прилет «Валькирий»: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские дроны

Разработанный еще в 70-х годах прошлого века зенитно-ракетный комплекс «Стрела» предназначался для борьбы с низколетящими самолётами и вертолётами, но в современных условиях ЗРК успешно используют для борьбы с дронами.
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