Прилет «Валькирий»: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские дроны

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Разработанный еще в 70-х годах прошлого века зенитно-ракетный комплекс «Стрела» предназначался для борьбы с низколетящими самолётами и вертолётами, но в современных условиях ЗРК успешно используют для борьбы с дронами.

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