Аналитики назвали необходимый размер финансовой подушки и способы её накопления

Опрошенные RT аналитики назвали необходимый размер финансовой подушки. Комфортной считается финподушка в размере троекратных месячных расходов, рассказал RT руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
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