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В России наблюдается массовый уход с рынка грузоперевозчиков

В России наблюдается массовый уход с рынка грузоперевозчиков

С российского рынка в 2026 году могут уйти более 10 тысяч грузоперевозчиков. Среди основных причин – снижение спроса на перевозки до 20%, рост себестоимости услуг, массовое изъятие техники лизинговыми компаниями и усиление госрегулирования.

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