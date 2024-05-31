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Новости экономики России

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Рынок держится исключительно на ожидании дивидендов

Рынок держится исключительно на ожидании дивидендов

По традиции с новостей!Впереди «жирные» дивы в Северстали и в Сбере, а потом… Скорее всего, таких «жирных» дивидендов больше ждать не стоит, основная часть прибыли компаний пойдёт на налоговые выплаты в соответствии с реформами в налоговом кодексе.

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