Рынок держится исключительно на ожидании дивидендов

По традиции с новостей!Впереди «жирные» дивы в Северстали и в Сбере, а потом… Скорее всего, таких «жирных» дивидендов больше ждать не стоит, основная часть прибыли компаний пойдёт на налоговые выплаты в соответствии с реформами в налоговом кодексе.