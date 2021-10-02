Отказалась праздновать день рождения мужа дома, сказала чтобы снимал ресторан. Теперь я плохая хозяйка

Позитив для оптимистовОбществоОтказалась праздновать день рождения мужа дома, сказала чтобы снимал ресторан. Теперь я плохая хозяйка У мужа в этом году был юбилей - 35 лет. Конечно, же приглашались все родственники, друзья и близкие.Вернуться к статье184НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНасырова НатальяПолностью согласна с автором. Сначала почти на сутки кухарка, затем официантка на все время застолья, а потом посудомойка и уборщица после празднества. Я за ресторан, чтобы и жена чувствовала себя на празднике.Кремлебот ПутинаПраздник должен оставлять только положительные эмоции. Если их больше в ресторане или кафе - значит, так тому и быть. И мнение посторонних в этом вопросе нужно слушать в самую последнюю очередь. Кому не нравится - их никто силой не держит, пусть идут туда, где им нравится больше.Лидия Орехова (Мединская)А почему хозяйка должна быть прислугой? Справедливое решение.ГусЕнаАвтор упускает главное-такие доиашние застолья-это не на пожрать. Это и есть один из скрепов понятия РОДНЯ. Хозяйка и правда хероватая:; зачем учитывать кто сколько и чего сьест или выпьет. Хорошая хозяйка так продумает меню, чтобы оно было грамотным и вкусным без особых заморочек. Для этого можно посоветоваться даже с профи. Или пригласить повара. Сейчас так многие делают. Повар и официант -они возьмут на себя абсолютно все : от поосчета до закупки и уборки. Главное, не мусолить им мозги и не лезть с советами. А влт быть хорошей хозяйков во время торжества-это клнечно, не для дур; всретить, каждому найти доброе слово, видеть всех и не зациклиааться на ком-то, уделить внимание старшему поколению, установить контактс Мелким-это нельзя доверять тамаде...Юбилей супруга-это его веха. Через призму его достижений к этому возрасту. И семья, уклад его жизни-один из маркеоов успешности или состоялась его жизнь иди нет. Поэтому, бабеха его -глупа. Здесьу него достижений нет. Не повезло:)Элина МорозоваЕсли всеми хлопотами будут заниматься профи, то зачем это устраивать дома?ГусЕнаВ ресторане или кафе все равно атмосфера не совсем та.Элина МорозоваА на мой взгляд там торжественней и праздничней.Сергей РоссиНу ты умна. 30 человек в девушке охрененная скрепка. Наблевать и то негдеГусЕнаНезнаю....Мы не ходим в ресты на подобные мероприятия. Скучно. А вот домашние посиделки-это интересно.Элина МорозоваДа. Если учесть, что в среднем у нас квартирки не царские хоромы. А зал для приема гостей далеко не у всех есть, то где там разместить более 8-10 человек?Элина МорозоваЯ считаю, что квартира- не место для застолий и многочисленных гостей. Максимум человек до 5-6. Они свободно на кухне разместятся. У меня нет гостиной комнаты. У меня только спальня и рабочий кабинет, куда можно пригласить на чай или кофе 3-4 человека. Примерно так:ГусЕнаНеспорю. Но, во главу угла афтор ставит не размеры квартиры, а именно " не хочу быть кухаркой и посудомойщицей". И вспоминаю свою тетушку или тетю первого мужа-вторая умудрялась принимать в однокомнатной квартире и своих трех дочерей с мужьямии детьми и моего мужа с его семьей и семью погибшего когда-то брата ( жену и дочку) и потом еще и внуков и кавалеров внучат...И всех накормит, всем кусок пирога с собой. Все дружны между собой. Я с пераым мужем уже 15 лет не живу, а мы все общаемся хорошо и дети близки. А тпкие посиделки уже устраивает старшая дочь тетушки. Я отказываюсь ( мой нынешний муж стесняется) через раз. А детт наши и помогают жруг другу и они " родня".Natalyсейчас можно найти любое кафе ресторанчик с любым меню с любой программой развлечений и создать ту атмосферу какую пожелаешь, а вот нашествие родни, как саранчи на твой дом твою крепость полное безумие, особенно если это нужно для каких то там "скреп" рода/клана/стаи/стада/общины кровных родичей. АГА, а троюродную бабушку из Урюпинска и пару племянников из Диких степей ЗАбайкалья позвать/вызвать не забыли?всех за стол на кухне в 5 кв.м. и точка)))))Элина МорозоваДа какие теперь скрепы, если никто ни о ком не вспоминает десятилетиями? Я знаю, что у меня на самом деле родственников вагон и маленькая тележка не только в Москве, но и по всей России. Вот только общение и взаимопомощь вижу от просто друзей и знакомых.. И они как то ближе получаются))ГусЕнаВ " девушку" наврядли 30 селоаек вместится...Элина МорозоваДа и в трешку сомневаюсь...Natalyжить кланами ,большими семьями создавая диаспоры из кровных родственников(или единоверцев чисто восточная традиция. пока ползала по интернету нашла очень интересное, выкладываю:Все слышали про чеченские тейпы (сами чеченцы называют их тайпами), но мало кто знает, что это такое. Многие путают их с такими понятиями, как семья или род. Между тем представители одного тайпа далеко не всегда родственники. Они могут проживать в разных уголках республики и даже не знать друг друга. И все же нет родства более обязательного и требовательного, чем братство по тайпу. Потому что тайп для чеченца важнее паспорта. Его не выбирают, но им нужно гордиться. И где-то обязательно найдется книга, в которой указано, что именно твой род — самый древний и почитаемый.— Чеченский тайп отличается от первобытного рода. — Во-первых, в нем отсутствует кровное родство. Во-вторых, нет коллективного труда. Тайп — это ассоциация родственных и неродственных социальных групп, объединенных едиными интересами и территориальной общностью.Своими корнями тайп уходит в глубину тысячелетий еще в урартских клинописях IX—VI веков до н. э. встречались топонимы, близкие по названию чеченским тайпам. А окончательно тайпы сформировались в XIV веке, и связано это с нашествием Тимура: — Население равнины должно было уйти в горы, и в условиях малоземелья, суровой горной природы люди нуждались в объединении для защиты своих интересов. Самой лучшей формой самоорганизации была организация на основе родства.В языческие времена тайпы поклонялись собственным божествам, причем у каждого были свои обряды. Есть целая группа тайпов, которая в домусульманской Чечне составляла касту жрецов: терлой, пхамтой, цонтарой, эрсаной. Цикарой — тоже название чеченского тайпа — переводится как «нашедшие огонь». Подробно на сайте Это Кавказ: https://etokavkaz.ru/obshchestvo/chechenskie-taipy-kak-eto-ustroenohttps://etokavkaz.ru/obshchestvo/chechenskie-taipy-kak-eto-ustroenoВладимир ДанМолодец,всё правильно решили с мужем!Комментировать
Свежие комментарии