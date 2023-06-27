Военное обозрение

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Марочко: Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском, вынудив противника отойти на вторую линию

Марочко: Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском, вынудив противника отойти на вторую линию

Пока ВСУ пытаются взломать российскую оборону на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, российские войска нанесли поражение подразделениям украинской армии на Купянском.

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