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США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ – Лавров

США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ – Лавров

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах заявил, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в наведении украинского оружия по целям в России, включая гражданские объекты.

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