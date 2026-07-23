Американская газета The New York Times, ссылаясь на мнения аналитиков, пришла к выводу, что частые кадровые перестановки, инициированные главой киевского режима Владимиром Зеленским, могут свидетельствовать о слабости его политических позиций.
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