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NYT: Частые кадровые решения Зеленского указывают на слабость киевского главаря

Американская газета The New York Times, ссылаясь на мнения аналитиков, пришла к выводу, что частые кадровые перестановки, инициированные главой киевского режима Владимиром Зеленским, могут свидетельствовать о слабости его политических позиций.

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