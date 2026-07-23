Новости внутренней и внешней политики в России

Американская газета The New York Times, ссылаясь на мнения аналитиков, пришла к выводу, что частые кадровые перестановки, инициированные главой киевского режима Владимиром Зеленским, могут свидетельствовать о слабости его политических позиций.