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ИЗВЕСТИЯ iz

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Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне СВО.

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