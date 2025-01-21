Во Франции объявлена добровольная мобилизация

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил добровольную мобилизацию. Такое решение было принято для того, чтобы усилить французскую армию в связи с «увеличением опасности» из-за конфликта на Украине, пишет газета Le Monde.
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