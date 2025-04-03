России предрекли изменение отношений со странами НАТО

Политолог Ордуханян: Отношения России со странами НАТО могут улучшиться Отношения России и некоторых стран НАТО, таких как Италия, Испания, Венгрия, Словакия и ряд других могут заметно улучшиться ввиду изменения риторики новой администрации США, допустил в разговоре с «Лентой.