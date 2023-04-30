Крым 24 Все новости Крыма

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    А наш главный как бы и промолчал💐 Аксёнов поздра...
  • Садко Гусляр
    ...война дворцам мир хижинам.. - даёшь достойную зарплату и восьмичасовой рабочий день и месяц отпуска и на пенсию ка...💐 Аксёнов поздра...
  • Сергей Дмитриев
    ОнЕ же не оттудОВа ломанули в Израиль ! Пощадите пострадавших от неонацистов.👍 Некоторые неме...

Вышли в полуфинал. Так держать

Вышли в полуфинал. Так держать ‼️ Наши парни просто неудержимы 💪🏻 Закончили встречу с "Белозёрье" (Мордовия) со счётом 7️⃣:4️⃣ Дальше будет сложнее, ведь чем ближе финал, тем крепче должны быть нервы 😱 Но мы верим в победу крымчан 🥳 @crimea24_sport.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх