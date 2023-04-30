Вышли в полуфинал. Так держать ‼️ Наши парни просто неудержимы 💪🏻 Закончили встречу с "Белозёрье" (Мордовия) со счётом 7️⃣:4️⃣ Дальше будет сложнее, ведь чем ближе финал, тем крепче должны быть нервы 😱 Но мы верим в победу крымчан 🥳 @crimea24_sport.