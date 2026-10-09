В Татарстане отрегулируют вопросы возмещений собственникам при жилой застройке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Государственный Совет Татарстана внесен законопроект, регулирующий обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки.
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