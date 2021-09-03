online-buhuchet

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Мельников
    Обещают одно, а на местах как всегда перекрутят в сторону уменьшения.По льготам и допл...
  • Sergey Ivanov
    Все по- русски. Гаденько и вонюче. А что, по- человечески нельзя? Сначала- суд. Выяснить причины, почему человек не п...Как должнику откл...
  • Маргарита
    Опять вранье. Эти выплаты назначаются автоматически. Как надоели эти фейки.ПФР объявил, кому...

В школу можно будет попасть только через «утренний фильтр», и это касается всех, – заявил Роспотребнадзор

В школу можно будет попасть только через «утренний фильтр», и это касается всех, – заявил Роспотребнадзор

В школу можно будет попасть только через «утренний фильтр», и это касается всех, - заявил Роспотребнадзор Александр ГришинЧтобы предотвратить массовое заражение COVIDом, Роспотребнадзор введёт карантинные меры в каждой школе России в ближайшее дни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх