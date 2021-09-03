В школу можно будет попасть только через «утренний фильтр», и это касается всех, - заявил Роспотребнадзор Александр ГришинЧтобы предотвратить массовое заражение COVIDом, Роспотребнадзор введёт карантинные меры в каждой школе России в ближайшее дни.