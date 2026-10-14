«Говорить необязательно»: МВД предложило отменить экзамены для мигрантов в приоритетных регионах России

Власти России рассматривают возможность смягчения миграционного законодательства для оперативного закрытия кадрового голода в стратегически важных отраслях.
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