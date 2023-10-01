Тематическая неделя ´Овощи и фрукты´.

С 25 по 29 сентября во второй младшей группе №3 прошла тематическая неделя ´Фрукты и овощи´. Дети в течение недели разгадывали загадки, разучивали стихи про фрукты и овощи, играли в различные дидактические игры: ´Найди где спрятался´, ´Какой, какая, какие´, ´Собери фрукты и овощи в корзинки´, ´Доскажи словечко´, ´Чудесный мешочек´ и др.