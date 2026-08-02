Эксперт Ильин заявил о начале глобальной борьбы за контроль над ИИ

Искусственный интеллект и кибертехнологии превратились из направления инновационного развития в элемент контроля над критической инфраструктурой, заявил Telegram-каналу Lomovka эксперт по кибербезопасности Александр Ильин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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