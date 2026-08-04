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Риск ради красоты: как запрет врача обернулся для Пугачевой тяжелой травмой

Риск ради красоты: как запрет врача обернулся для Пугачевой тяжелой травмой

Специалист назвала причины серьезной травмы артистки. Алла Пугачева кадр видеоАлла Пугачева столкнулась с серьезными последствиями своего падения, которые усугубились ее собственным решением игнорировать врачебные предписания.

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