Sony вынудила моддера удалить патч с поддержкой 60 кадров/с для Bloodborne в преддве...

Sony вынудила моддера удалить патч с поддержкой 60 кадров/с для Bloodborne в преддверии 10-летия игрыГотический экшен Bloodborne на PS4 и PS5 выдаёт лишь 30 кадров/с, но благодаря патчу от моддера Лэнса Макдоналда (Lance McDonald) запускается и при 60 кадрах/с.