Представлен первый прозрачный дисплей Samsung MicroLED

Прозрачные телевизоры позволяют получить новые впечатления от просмотра. Используя эту революционную технологию, компания Samsung Electronics усовершенствовала свою передовую технологию дисплей Micro LED, чтобы расширить возможности пользователей по просмотру контента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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