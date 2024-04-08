Немецкий аналитик и эксперт Айк Хамер, побеседовал с журналистами РЕН ТВ и сообщил о том, что без вмешательства западных спецслужб и их поддержки, украинские боевики не смогли бы наносить удары по Запорожской атомной электростанции.
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