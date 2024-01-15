Рэпер Vacío с головой вечеринки Ивлеевой публично обвинил Ольгу Орлову во всех своих неприятностях

Если человек идиот, то это надолго, как говорил герой Анатолия Папанова. Коля (по латыни Вася) должен благодарить Ольгу Орлову за то, что сделала рекламу абсолютно бездарному существу.

А что жалеть этих мерзких людишек? Никто из них не должен появляться в эфирах! Сам большой мальчик и носок ему , наверное, не Орлова нацепила ?

Надежда Канцырская

Ну он то ,положим, дурачок, захотелось хоть как то привлечь внимание к своей персоне, чего не скажешь, о ползающей по заплеванному полу , бабушке ,и так называемом * короле * нашей эстрады. Если вы такие крутые , то на фиг вам какая то блогерша, полная недоучка, ноль. А теперь кушайте все это.