Рэпер Vacío публично обвинил в скандале с “голой вечеринкой” Ольгу Орлову, которая в личном блоге вела прямую трансляцию данного мероприятия.
Рэпер Vacío с головой вечеринки Ивлеевой публично обвинил Ольгу Орлову во всех своих неприятностях
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Если человек идиот, то это надолго, как говорил герой Анатолия Папанова. Коля (по латыни Вася) должен благодарить Ольгу Орлову за то, что сделала рекламу абсолютно бездарному существу.
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22 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А что жалеть этих мерзких людишек? Никто из них не должен появляться в эфирах! Сам большой мальчик и носок ему , наверное, не Орлова нацепила ?
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20 час.
Надежда Канцырская
Ну он то ,положим, дурачок, захотелось хоть как то привлечь внимание к своей персоне, чего не скажешь, о ползающей по заплеванному полу , бабушке ,и так называемом * короле * нашей эстрады. Если вы такие крутые , то на фиг вам какая то блогерша, полная недоучка, ноль. А теперь кушайте все это.
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17 час.
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