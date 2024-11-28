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«Крылья Советов» увеличили отступные для футболистов до 1 миллиарда рублей после ухода игроков агента Андреева

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» начали прописывать в контрактах игроков крупную сумму отступных (1 миллиард рублей, о котором ранее сообщал Telegram-канал «Мутко против») после ухода нескольких футболистов агента Павла Андреева.

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