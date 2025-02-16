Крымский кинолог, зоопсихолог рассказала, о чëм думают собаки, почему мелкие породы агрессивные и как понять, что животному не комфортно в семье

О чём думают животные, почему собаки бывают агрессивными и что необходимо учитывать при выборе первого питомца в семью с детьми – об этом «Крымской газете» рассказала кинолог и зоопсихолог Александра Бондаренко.
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