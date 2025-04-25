Зеленский и Трамп: что произошло в Белом доме в феврале?

Владимир Зеленский обвинился в мести Дональду Трампу за февральскую встречу в Белом доме. В ходе перепалки Зеленский настаивал на самостоятельности Украины в войне, несмотря на утверждения Трампа о необходимости американской поддержки ВСУ.
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