Психолог перечислила 3 вопроса, которые могут спасти отношения

Психолог перечислила 3 вопроса, которые могут спасти отношенияЧлен Британского психологического общества, доктор Сандра Уитли, в разговоре с Insider назвала три вопроса, которые следует задать себе, до того как поставить в отношениях жирную точку.
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