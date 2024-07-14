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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» не намерен продавать Альвареса, но Хулиан хочет играть больше. «ПСЖ» интересен форвард сборной Аргентины

«Ман Сити» не намерен продавать Альвареса, но Хулиан хочет играть больше. «ПСЖ» интересен форвард сборной Аргентины

Клуб из Манчестера снова встретится с футболистом сборной Аргентины и обсудит с ним ситуацию после Кубка Америки.

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