Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 115 украинских дронов

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 28 апреля и накануне вечером перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили 28 апреля в министерстве обороны РФ.
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