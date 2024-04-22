Китайские премиальные автомобили стали появляться в ведомственных автопарках России

На дорогах Москвы появились китайские премиальные автомобили Hongqi H9 с чёрными номерами. Согласно информации, предоставленной представителями Минобороны России, данная компания стала одной из первых государственных структур, которые обратили внимание на седаны Hongqi H9.
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