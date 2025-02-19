Зеленский начал сжигать мосты с Америкой

Ваша Светлость

Ай да Зелепузик, вот умняшка.:))) Он когда на Трумпа хвостик подымает, о чём думает? Куды бечь будет этот обструганец? Рыжий Доня щелчком пальцев положит толстый болт на все банковские и прочие активы просроченного, тот и пикнуть не сможет. А потом его убьют. Короче, Зеля уже трагический персонаж, мы наблюдаем бесславную кончину конченного ублюдка...