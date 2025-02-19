Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для Киева шоком. Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, заявил о популярности Зеленского в 4% и необходимости провести выборы на Украине.
Зеленский начал сжигать мосты с Америкой
Комментарии
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Ваша Светлость
Ай да Зелепузик, вот умняшка.:))) Он когда на Трумпа хвостик подымает, о чём думает? Куды бечь будет этот обструганец? Рыжий Доня щелчком пальцев положит толстый болт на все банковские и прочие активы просроченного, тот и пикнуть не сможет. А потом его убьют. Короче, Зеля уже трагический персонаж, мы наблюдаем бесславную кончину конченного ублюдка...
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14 час.
mm
maiop maiop
Как всегда "Англичанка Гадит"!
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14 час.
NZ
Nodar Zade
Зеля — позор еврейского народа!!!
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13 час.
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