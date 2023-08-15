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Хавбек «Аль-Насра» Фофана о Роналду: «Видя его работу, понимаешь, почему он так хорош в 38. Быть таким требовательным после 5 «Золотых мячей» – безумие»

Хавбек «Аль-Насра» Фофана о Роналду: «Видя его работу, понимаешь, почему он так хорош в 38. Быть таким требовательным после 5 «Золотых мячей» – безумие»

– Какие у вас отношения с Криштиану Роналду? – Он очень милый, простой. По вечерам мы говорим обо всем: о питании, бизнесе, жизни в целом.

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