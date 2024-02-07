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Закон, порядок, государство

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На Первенстве СШ (ОРК) СЦ (г. Чита) филиала ЦСКА/Хабаровск по дзюдо памяти А.А. Дерябина армейцы завоевали «серебро» и «бронзу»

На Первенстве СШ (ОРК) СЦ (г. Чита) филиала ЦСКА/Хабаровск по дзюдо памяти А.А. Дерябина армейцы завоевали «серебро» и «бронзу»

В нынешних соревнованиях приняли участие 105 спортсменов, в том числе 7 воспитанников СШ (ОРК) Спортивного центра (г.

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