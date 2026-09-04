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Царьград

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Еврокомиссия не получила от США требования вернуть деньги Украине

Еврокомиссия не получила от США требования вернуть деньги Украине

Европейская комиссия, по словам её представителя Кристиана Виганда, пока не получила от США официального запроса на возврат средств, вложенных американской администрацией в Украину.

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