В Воронежской области состоялось открытие памятного знака, посвященного сотрудникам органов внутренних дел – участникам Великой Отечественной войны

Сегодня на территории ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области состоялось открытие памятного знака, посвященного сотрудникам органов внутренних дел – участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
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