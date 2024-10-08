Бесплатный семинар для застройщиков на тему градостроительной и предпроектной подготовки проведут в городе

Департамент градостроительной политики города Москвы при поддержке Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы проведет образовательный семинар для застройщиков в формате «Работа над ошибками» по теме «Градостроительная и предпроектная подготовка».