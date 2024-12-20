Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если он не восполнит дефицит за счет закупок нефти

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза пошлинами, если те не начнут покупать американские энергоресурсы — газ и нефть, тем самым восполняя «огромный дефицит в отношениях» со Штатами.
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