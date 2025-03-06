В Балашихе заложили новое предприятие "Ростеха"

Производственный комплекс будет работать на госзаказ.Пресс-служба органов власти округа Балашиха сообщила вчера о закладке нового производственного комплекса на базе "Научно-исследовательского инженерного института" (НИИИ).
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