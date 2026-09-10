Нина Катаева
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Нина Катаева

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С грядущим столетием, «Ленком»!

С грядущим столетием, «Ленком»!

8 сентября, накануне начала 100-летнего сезона театра «Ленком Марка Захарова», состоялся традиционный сбор труппы «Хорошего сезона» пожелал ленкомовцам начальник управления театров Департамента культуры города Москвы Александр Фокин.

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