С грядущим столетием, «Ленком»!

8 сентября, накануне начала 100-летнего сезона театра «Ленком Марка Захарова», состоялся традиционный сбор труппы «Хорошего сезона» пожелал ленкомовцам начальник управления театров Департамента культуры города Москвы Александр Фокин.
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