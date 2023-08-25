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Туристы пожаловались на нехватку отелей по пути с черноморских курортов России

В Ростовской области вдоль трассы М-4 «Дон» образовался серьезный дефицит гостиничных номеров. Туристы, которые возвращаются с черноморских курортов, приходится ночевать в автомобилях или переплачивать, рассказали «Известиям» путешественники.

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