Туристы пожаловались на нехватку отелей по пути с черноморских курортов России

В Ростовской области вдоль трассы М-4 «Дон» образовался серьезный дефицит гостиничных номеров. Туристы, которые возвращаются с черноморских курортов, приходится ночевать в автомобилях или переплачивать, рассказали «Известиям» путешественники.
В Ростовской области вдоль трассы М-4 «Дон» образовался серьезный дефицит гостиничных номеров. Туристы, которые возвращаются с черноморских курортов, приходится ночевать в автомобилях или переплачивать, рассказали «Известиям» путешественники.
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