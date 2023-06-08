Минобороны РФ показало на видео уничтожение радара ЗРК IRIS-T при помощи «Ланцета»

Российскими военнослужащими в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожена украинская радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса IRIS-T точным ударом дрона-камикадзе «Ланцет-3».
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