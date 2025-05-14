Врач порекомендовал регулярно сдавать анализ крови для контроля образования тромбов

Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай рассказал, что нарушение гемостаза может привести к спонтанному образованию тромбов, что может негативно сказаться на кровоснабжении органов и тканей.
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