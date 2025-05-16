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Моряк, Фикус, Дипр, Лениза – татарлар нигә балаларына шундый исемнәр куша?

Моряк, Фикус, Дипр, Лениза – татарлар нигә балаларына шундый исемнәр куша?

Гаиләдә исем сайлау нәрсәгә бәйле? Кайсы чорларда нинди исемнәр популяр булган? Бу хакта «Татар ядкярләре» татар халкының милли-мәдәни традицияләрен торгызу һәм үстерү үзәге хезмәткәре Зәлия Брусько сөйләде.

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