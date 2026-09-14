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FiNE NEWS

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Геймер из Сингапура признал вину в краже криптовалюты на $245 млн

Молодой житель Сингапура, 22-летний Мэлоун Лам, признал свою вину в деле о краже криптовалюты на сумму примерно 245 миллионов долларов.

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